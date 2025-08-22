Німеччина

20-річний німець вже переніс операцію.

Півзахисник Баварії Том Бішоф не зможе допомогти своїй команді на старті цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 20-річного німця проблеми зі здоров'ям – йому провели операцію з видалення апендикса, через що він вибув на невизначений термін.

Минулого сезону Бішоф провів 42 матчі за Гоффенгайм, у яких забив шість голів та віддав три асисти.

Також додамо, що Том вже встиг дебютувати за Баварію на КЧС-2025, а також відігравши одну хвилину в матчі за Суперкубок Німеччини.

Свій найближчий матч Баварія проведе сьогодні, 22 серпня, о 21.30. У стартовому турі чемпіонату Німеччини команда Венсана Компані зіграє проти Лейпцига.