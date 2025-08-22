Німеччина

Вінгер поділився емоціями після трансферу з Ліверпуля та намірами продовжувати перемагати з мюнхенським клубом.

Новачок Баварії Луїс Діас прокоментував свій перехід із Ліверпуля та пояснив, що ключовим фактором стала довіра мюнхенського клубу до його здібностей.

"Мене привабили очікування Баварії, адже це дуже великий клуб. Вони прийшли за мною, повірили у мене. Для мене важливо бути частиною такого колективу з багатою історією та міжнародними титулами. Я намагатимусь робити все, щоб продовжувати творити історію та досягати результатів, які залишаються у пам’яті людей", — заявив Діас.

Вінгер додав, що прагне підтримувати високу ефективність команди та стартувати сезон на найвищому рівні: "Ми почали дуже добре і намагатимемося продовжувати працювати так само, щоб чудово розпочати сезон".

Нагадаємо, Баварія офіційно оголосила про трансфер Луїса Діаса 30 липня, уклавши з гравцем контракт на чотири роки.