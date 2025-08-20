Німеччина

Так ведуться перемовини про трансфер.

Цьогорічної літньої трансферної кампанії німецький Штутгарт отримав чималу зацікавленість у власному нападнику Ніку Вольтемаде з боку мюнхенської Баварії.

Однак у підсумку "шваби" вирішили зберегти в себе 23-рінчого виконавця.

А згодом до ЗМІ потрапили фрагменти листування поміж клубами під час двох останніх пропозицій від "Рекордмайстера".

Відповідь на першу — 40 млн євро + 5 млн євро бонусів, від Штутгарта датована 11 липня:

"Дякуємо за вашу пропозицію. Відхилення від наших очікувань настільки суттєве, що ми повинні вважати можливість угоди абсолютно нереалістичною.

Окрім того, наші спортивні втрати через відхід Вольтемаде будуть набагато більшими, аніж прибуток від вашої пропозиції.

Із цієї причини ми хочемо припинити переговори. Просимо вас утриматись від подальших спроб підписати цього гравця".

Згодом Баварія зробила нову пропозицію — 50 млн євро + 5 млн євро, але відповідь Штутгарта від цього не надто змінилась.

"Наше рішення відмовитися від очної зустрічі ґрунтується на тому, що наші позиції залишаються занадто далекими одна від одної. Ваша остання пропозиція не змінює цю ситуацію. Тому ми просимо вас поважати нашу остаточну позицію щодо гравця".

Нагадаємо, що до цього агент нападника розкритикував керівництво Штутгарта через блокування трансферу.