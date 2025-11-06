Німеччина 06 листопада 2025, 15:00 Німецький вундеркінд отримав дебютний виклик до збірної 19-річний Саїд Ель-Мала викликаний до збірної Німеччини. Саїд Ель-Мала Getty Images 06 листопада 2025, 15:00 Саїд Ель-Мала продовжує запалювати у Бундеслізі. На рахунку молодого вінгера — 4 голи та 2 асисти у 9 матчах чемпіонату Німеччини. Завдяки такій результативності він заслужено отримав виклик до розташування збірної Німеччини. Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Баварія цікавиться перспективним футболістом. Гліб Андрусенко всі статті автора Люди Саїд Ель Мала Команди Кельн Німеччина Facebook