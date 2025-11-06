Саїд Ель-Мала продовжує запалювати у Бундеслізі. На рахунку молодого вінгера — 4 голи та 2 асисти у 9 матчах чемпіонату Німеччини.

Завдяки такій результативності він заслужено отримав виклик до розташування збірної Німеччини.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Баварія цікавиться перспективним футболістом.