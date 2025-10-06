Німеччина

19-річний лівий вінгер потрапив до розширеного списку трансферних цілей німецького гіганта.

Баварія уважно стежить за розвитком молодого нападника Кельна Саїда Ель Мали та включила його до розширеного списку кандидатів на трансфер у найближчих вікнах. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Кельн вже отримав офіційне повідомлення про інтерес Баварії до 19-річного лівого вінгера. За даними джерела, також декілька інших топклубів проявляють зацікавленість у гравцеві.

Ель Мала перебуває у Кельні під контрактом до 2030 року, в якому відсутня клаусула. За планами "козлів", суму продажу влітку має скласти щонайменше 35 мільйонів євро, залежно від прогресу гравця.

