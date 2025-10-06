19-річний лівий вінгер потрапив до розширеного списку трансферних цілей німецького гіганта.
Саїд Ель Мала, Getty Images
06 жовтня 2025, 20:32
Баварія уважно стежить за розвитком молодого нападника Кельна Саїда Ель Мали та включила його до розширеного списку кандидатів на трансфер у найближчих вікнах. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Кельн вже отримав офіційне повідомлення про інтерес Баварії до 19-річного лівого вінгера. За даними джерела, також декілька інших топклубів проявляють зацікавленість у гравцеві.
Ель Мала перебуває у Кельні під контрактом до 2030 року, в якому відсутня клаусула. За планами "козлів", суму продажу влітку має скласти щонайменше 35 мільйонів євро, залежно від прогресу гравця.
Нагадаємо, що в минулому турі Ель Мала змусив про себе говорити за підсумками виступу проти Гоффенгайма. Дивитися відео його гола після вражаючого сольного проходу можна на нашому сайті за цим посиланням.