Німеччина

Француз може залишитися в Мюнхені.

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд висловився щодо продовження контракту з центральним захисником Дайо Упамекано. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Упа зараз у чудовій формі та неймовірно щасливий. Це видно. Ми це бачимо щодня. Для нього також дуже важливо, як працює все інше: партнери, тренерський штаб.

Наш стиль гри також дуже підходить Дайо, це відчувається, коли він на полі. Тож Баварія може запропонувати йому багато чого. Його сім'я теж почувається у Мюнхені дуже комфортно. Він, мабуть, на піку форми, тому це важливе рішення для нього. Але загалом він знає, що хоче, і розуміє поточний стан справ у клубі. Тому я впевнений, що він залишиться в Баварії надовго.

Завжди складно знати наперед, що трапиться, але я дуже впевнений. Я знаю Упу давно. Він переїхав до Зальцбурга, коли йому було 16, і я знаю, як важливо для нього відчувати себе комфортно, мати можливість грати в футбол у такому ігровому стилі. Тому я позитивно ставлюся до того, що ми можемо запропонувати, але я не можу впливати на те, що роблять інші", – сказав Фройнд.

Чинна трудова угода Упамекано з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид досягнув усної домовленості із Упамекано.