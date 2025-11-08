Німеччина

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке висловився про виступи мюнхенської Баварії у поточному сезоні. Його слова наводить Sky Sport.

"Матч Баварії в Парижі? Це була така суміш захоплення і захвату. Перший тайм – один з найкращих, що я взагалі бачив за останні роки. Звичайно, потім однією єдиною помилкою можна вибити себе з гри. В кінці все стало трохи напруженим.

Виграти в Парижі – ми теж досягали цього два роки тому з Боруссією. Але виграти ось так, настільки переконливо, зробити таку заяву вже в першому таймі – це був великий виступ Баварії.

Ми повинні радіти, коли такий клуб, як Баварія Мюнхен, так блискуче представляє Бундеслігу на міжнародній арені. А всередині країни було б чудово, якби в чемпіонаті з'явилося трохи більше інтриги. Але проти цієї Баварії, в її нинішній формі, це складно", – сказав Вацке.

