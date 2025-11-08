Німеччина

Господарі реалізували два пенальті та впевнено контролювали хід матчу, тоді як гості змогли лише скоротити відставання наприкінці.

У суботу, 8 листопада, Боруссія Менхенгладбах на своєму полі здобула перемогу над Кельном у поєдинку 10-го туру Бундесліги. Матч завершився з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок уже в доданий до першого тайму час. Харіс Табакович не зумів реалізувати пенальті, однак першим на добиванні опинився Філіпп Зандер і довів атаку до взяття воріт.

У другому таймі арбітр знову призначив пенальті на користь Боруссії, і цього разу Кевін Дікс бездоганно виконав удар, збільшивши перевагу. На 64-й хвилині Табакович реабілітувався за попередню невдачу та зробив рахунок 3:0.

Кельну вдалося забити лише наприкінці — на 90+2-й хвилині Лукас Вальдшмідт реалізував пенальті та оформив гол престижу.

Попри поразку, Кельн був активнішим у атаці — команда завдала 19 ударів по воротах і мала перевагу у володінні м’ячем, однак ефективність Боруссії в завершальних діях стала вирішальною.

Боруссія Менхенгладбах — Кельн 3:1

Голи: Зандер, 45+2, Дікс, 61 (пен), Табакович, 64 - Вальдшмідт, 90+2 (пен)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер (Фрідріх, 63), Ельведі, Дікс — Скаллі, Райц (Фрауло, 90), Енгельгардт, Нойгаус (Рейна, 75), Улльріх — Онора (Матіно, 75), Табакович

Кельн: Швебе — Шмід, Мартель, Озкачар (Вальдшмідт, 68) — Камінські, Йоуганнессон, Гусейнбашич, Кайнц (Сьорос Себулонсен, 46), Лунн (Майна, 68) — Бюльтер, Ель Мала (Аче, 46)

Попередження: Райц, Дікс — Гусейнбашич, Аче, Себулонсен