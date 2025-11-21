Німеччина

Обидві сторони налаштовані на продовження співпраці вже найближчим часом.

Мюнхенська Баварія та вінгер Серж Гнабрі планують у найближчий період провести детальні переговори щодо продовження чинного контракту.

За даними Sky Sport Germany, і клуб, і футболіст зацікавлені у збереженні партнерства та мають високу ймовірність дійти згоди.

У нинішньому сезоні Гнабрі відіграв за мюнхенців 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та чотирма асистами.

Поточна угода 29-річного німця діє до літа 2026 року, однак обидві сторони прагнуть узгодити нові умови заздалегідь.

Раніше стало відомо, що Баварія налаштована продовжити контракт з Упамекано.