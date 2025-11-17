Німеччина

Форвард Гоффенгайма готовий покинути клуб улітку завдяки клаусулі.

Баварія робить конкретні кроки щодо можливого підписання нападника Гоффенгайма Фісніка Асллані.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, між сторонами вже відбулися перші перемовини, а керівництво мюнхенців — зокрема Макс Еберль та Крістіан Фройнд — вражене розвитком 23-річного форварда.

Асллані проводить блискучий сезон у складі Гоффенгайма та привернув увагу одразу кількох європейських клубів. Втім, саме Баварія наразі проявляє найбільшу активність і зацікавлена скористатися клаусулою, яка дозволить нападнику залишити клуб улітку.

У Мюнхені вважають, що його прогрес і поточна форма роблять трансфер перспективною інвестицією для оновлення атаки.

У цьому сезоні Фіснік Асллані провів 12 матчів, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.