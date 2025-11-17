Форвард Гоффенгайма готовий покинути клуб улітку завдяки клаусулі.
Фіснік Асллані, Getty Images
17 листопада 2025, 21:51
Баварія робить конкретні кроки щодо можливого підписання нападника Гоффенгайма Фісніка Асллані.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, між сторонами вже відбулися перші перемовини, а керівництво мюнхенців — зокрема Макс Еберль та Крістіан Фройнд — вражене розвитком 23-річного форварда.
Асллані проводить блискучий сезон у складі Гоффенгайма та привернув увагу одразу кількох європейських клубів. Втім, саме Баварія наразі проявляє найбільшу активність і зацікавлена скористатися клаусулою, яка дозволить нападнику залишити клуб улітку.
У Мюнхені вважають, що його прогрес і поточна форма роблять трансфер перспективною інвестицією для оновлення атаки.
У цьому сезоні Фіснік Асллані провів 12 матчів, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.