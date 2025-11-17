Німеччина

Але для мюнхенців буде окрема ціна на гравця.

Мюнхенська Баварія зіткнулась із кадровими проблемами за ходом поточної кампанії й тепер прагне збільшити можливості ротації власного складу.

Можливо, це вдасться зробити за рахунок іспанського флангового захисника леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо.

"Фармацевти" виявляють бажання продовжити контракт із 30-річним виконавцем, який наразі розрахований до 2027 року, проте з боку самого футболіста не знаходять позитивного відгуку.

Це змушує Баєр також розглядати варіант із можливим продажем, але клуб цілком влаштує трансфер за 10 млн євро кудись до Іспанії, від чого також не відмовився б і сам гравець.

А от до Баварії леверкузенці відпустять футболіста лише за відчутно збільшену пропозицію.

Наразі з Мюнхена не надходили жодні запити на адресу Грімальдо чи його клубу, проте інтерес називають "серйозним".

У цьому сезоні на рахунку Алехандро сім голів та чотири асисти в 15 матчах.