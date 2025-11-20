Німеччина

Центральний захисник може підписати нову угоду вже найближчим часом.

Мюнхенська Баварія оптимістично дивиться на перспективу продовження контракту свого центрального захисника Дайо Упамекано.

За інформацією Bayern & Germany, клуб планує прискорити переговори з 27-річним французом, який почувається комфортно в команді та готовий обговорювати нову угоду.

Чинний контракт Упамекано розрахований до 30 червня 2026 року.

Сторонам залишилося узгодити рівень зарплати та бонус за підписання. Час чинить тиск на Баварію, адже вже з січня захисник зможе вести переговори з іншими клубами.

