Німеччина

Захисником цікавляться ПСЖ, Реал та Барселона, однак Баварія впевнена у своїх позиціях.

Президент Баварії Герберт Хайнер висловив упевненість, що клубу вдасться домовитися з центральним захисником Дайо Упамекано про нову угоду.

"Я з оптимізмом дивлюся на укладання нової угоди. Я чув, що Упамекано надзвичайно щасливий у Баварії, він почувається неймовірно комфортно у команді, а також із тренером", — зазначив Хайнер.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий зробити пропозицію французькому оборонцю у разі, якщо він не продовжить контракт із мюнхенцями. Чинна угода Упамекано з Баварією спливає 30 червня 2026 року.

Від 1 січня 2026 року футболіст матиме право підписати попередній контракт з будь-яким клубом. У медіа також згадували інтерес з боку Реала та Барселони, які можуть спробувати підписати захисника наступного літа.

У нинішньому сезоні 27-річний Упамекано провів 15 матчів за Баварію у всіх турнірах, результативними діями не відзначавшись.

Баварія впевнено лідирує у Бундеслізі, набравши 28 очок після десяти турів. Наступний матч команда Венсана Компані зіграє 22 листопада проти Фрайбурга.