Команда Оле Вернера продовжує переслідувати лідера чемпіонату.
Лейпциг, Getty Images
23 листопада 2025, 18:38
У поєдинку 11-го туру чемпіонату Німеччини Лейпциг на домашньому стадіоні здобув переконливу перемогу над Вердером — 2:0.
Господарі відкрили рахунок на 63-й хвилині завдяки точному удару Ассана Оуедраого. Ближче до кінця матчу Ксавер Шлагер подвоїв перевагу, поставивши крапку в зустрічі.
Перемога дозволила Лейпцигу набрати 25 очок і піднятися на друге місце в турнірній таблиці. Вердер з 15 очками опустився на восьму позицію.
РБ Лейпциг - Вердер 2:0
Голи: Уедраого, 63, Шлагер, 80
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого (Банзузі, 90), Зайвальд, Баумгартнер (Фінграф, 90) — Діоманде (Гоміс, 90), Гардер (Шлагер, 68), Нуса (Бакайоко, 68)
Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Кулібалі, Фрідль — Стаге, Лінен (Чович, 89) — Пуертас (Нжинмах, 73), Шмід, Грюль (Боніфейс, 73) — Топп (Мбангула, 73)
Попередження: Гардер — Фрідль, Піпер