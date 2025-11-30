Іспанія

Український вінгер Жирони допоміг відкрити рахунок у поєдинку 14-го туру Ла Ліги.

Віктор Циганков записав на свій рахунок чергову результативну дію в чемпіонаті Іспанії. У матчі 14-го туру Ла Ліги проти мадридського Реала український вінгер зробив асист на Аззедіна Унаї наприкінці першого тайму.

За рахунку 0:0 на 45-й хвилині Циганков точним пасом вивів партнера на ударну позицію, і той відкрив рахунок у зустрічі.

Для футболіста це вже другий асист у поточному сезоні. Також він має у активі два забиті м’ячі в дев’яти матчах за Жирону у всіх турнірах.

