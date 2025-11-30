Іспанія

Кіке Гарсія став героєм зустрічі, забивши вирішальний м’яч на 87-й хвилині.

Еспаньйол здобув важливу виїзну перемогу в 14-му турі чемпіонату Іспанії, мінімально обігравши Сельту з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі провів Кіке Гарсія, який з’явився на полі після перерви. Нападнику вистачило всього 27 хвилин, аби стати ключовою фігурою поєдинку: на 86-й хвилині він замкнув передачу Експозіто та приніс каталонцям перемогу.

Завдяки цим трьом очкам Еспаньйол піднявся на шосте місце Ла Ліги, маючи в активі 24 бали. Сельта після поразки опустилася на 12-ту позицію з 16 очками.

У наступному турі, 7 грудня, Еспаньйол прийматиме Райо Вальєкано, тоді як Сельта вирушить до Мадрида на матч проти Реала.

Сельта — Еспаньйол 0:1

Гол: Гарсія, 86

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Руеда (Моріба, 70), Бельтран (Дуран, 76), Роман, Каррейра — Аспас, Іглесіас (Сведберг, 79), Сарагоса

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро (Рідель, 76), Кабрера, Ромеро — Долан (Салінас, 87), Лосано, Гонсалес, Терратс (Гарсія, 60) — Мілья, Фернандес

Попередження: Гонсалес, Ромер