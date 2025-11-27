Завершилися перші матчі четвертого туру ЛК за 27 листопада.
фото: x.com/RayoVallecano
27 листопада 2025, 22:00
Актуальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій-2025/26 можна дивитися за цим посиланням.
Розклад матчів та результати доступні тут.
АЗ Алкмар — Шелбурн 2:0
Голи: Де Віт (70), Джексен (87)
Слован Братислава — Райо Вальєкано 2:1
Голи: Кашія (49), Йіраджанг (52) — Фран Перес (24)
Ракув — Рапід Відень 4:1
Голи: Йонатан Браут Брунес (27, пен.), Ламін Діабі-Фадіга (40, 51, 53) — Антіст (75)
Омонія — Динамо Київ 2:0
Голи: Семеду (34, пен.), Неофіту (59)
Лех — Лозанна 2:0
Голи: Їсмаїл (67), Агнеро (90+5)
Університатя Крайова — Майнц 1:0
Голи: Аль-Хамлаві (67)
Сігма — Целє 2:1
Голи: Ахмад Галі (8, 42) — Івіца Відович (29)
Зріньскі — Геккен 2:1
Голи: Чуже (78), Більбія (82) — Сілас Андерсен (40)
Хамрун Спартанс — Лінкольн Ред Імпс 3:1
Голи: Ель Фаніс (65), Смайлагич (74), Чорич (90+2) — Лопеш (57)
Вилучення: Політто, 79- Торілла, 63