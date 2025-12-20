Італія

Фіорентина активно веде переговори про призначення функціонера на посаду спортивного директора.

Паратічі приєднався до Тоттенгема у 2021 році, але був змушений залишити посаду в квітні 2023-го через 30-місячну дискваліфікацію, накладену за фінансові порушення під час роботи в Ювентусі.

Після невдалої апеляції він тимчасово відійшов від справ. Саме його вважають архітектором підписань таких ключових гравців, як Крістіан Ромеро, Деян Кулусевскі, Родріго Бентанкур та Дестіні Удогі.

У жовтні цього року, Тоттенгем офіційно підтвердив повернення Фабіо Паратічі на посаду спортивного директора разом із Йоганом Ланге. Це рішення стало частиною реорганізації структури управління футбольним підрозділом клубу.

Всього через два місяці після офіційного повернення до клубу Прем'єр-ліги, Паратічі може повернутися до рідного міста повідомляє Фабріціо Романо.

Власник фіалок Рокко Комміссо давно захоплюється методами роботи Паратічі та його здатністю знаходити молоді таланти за відносно невеликі кошти. Фіорентині потрібен фахівець, здатний вивести клуб на стабільно високий рівень боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Паратічі знає італійський ринок як ніхто інший після років успішного домінування з Ювентусом. Велика мережа агентів та скаутів Паратічі допоможе клубу конкурувати з грандами за перспективних гравців.

Для шпор відхід Паратічі означає остаточний перехід до нової моделі управління під керівництвом чинного технічного директора Йохана Ланге. Клуб вже адаптував свою скаутську мережу, проте втрата стратегічних порад Фабіо може стати викликом під час зимового трансферного вікна.

Очікується, що офіційне призначення у Фіорентину відбудеться на початку січня, що дозволить Парічі одразу включитися в роботу над підсиленням італійського клубу.