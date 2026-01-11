Німеччина

Гравець може перейти вільним агентом.

Нещодавно нідерландський центральний захисник німецького Уніона Данільо Доехі отримав дозвіл особисто вести перемовини з іншими клубами, адже його контракт із "залізними" завершується вже цього літа.

До 27-річного виконавця з пропозицією трансферу одним із перших звернувся англійський Лідс, головний тренер якого Даніель Фарке нібито особисто зацікавлений у переході футболіста.

Наразі "павичі" вирішують, чи варто платити Уніону помірну компенсацію й забирати гравця вже під час зимового трансферного вікна, чи домовитись із Доехі про трансфер вільним агентом улітку.

Тим часом нідерландець відіграв 19 матчів та забив шість голів у поточному сезоні.