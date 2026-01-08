Німеччина

Мюнхенський гранд хоче підписати 14-річного Вінсента Карла.

Поки старший брат Леннарт б'є рекорди результативності в юнацьких командах Баварії та привертає увагу топ-клубів Європи, скаути мюнхенців пильно стежать за прогресом молодшого представника футбольної династії. 14-річний Вінсент Карл наразі захищає кольори молодіжної команди франкфуртського Айнтрахта (U-13/U-14), де грає на позиції півзахисника і вважається одним із найперспективніших гравців свого віку.

Для Баварії цей трансфер є стратегічним. Цей крок розглядається не лише як посилення молодіжного складу, а і як стратегічне рішення. Підписання Фелікса може стати додатковим аргументом для утримання Леннарта в Мюнхені або ж, у разі його відходу, гарантією того, що наступна зірка родини Карлів залишиться в системі німецького рекордмайстера.

За інформацією Bild, перемовини можуть активізуватися найближчим часом, адже Баварія прагне випередити конкурентів і переманити Вінсента з Франкфурта до своєї академії.