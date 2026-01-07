Шалено талановитого гравця намагатимуться тримати якнайдовше.
Леннарт Карл, Getty Images
07 січня 2026, 10:10
Німецький атакувальний півзахисник Леннарт Карл цього сезону долучився до основного складу мюнхенської Баварії й на тлі травми Джамала Мусіали став відмінною заміною для партнера.
17-річний юнак продовжує дивувати своїми виступами, а тим часом наближається момент його повноліття та відповідно отримання "дорослого" контракту з клубом.
Угода буде чинною до 2029 року й гравець отримуватиме 1-2 млн євро на рік, залежно від бонусів.
Однак нещодавно Карл висловив сподівання "колись грати в мадридському Реалі", і ці слова неабияк сполохали його нинішній клуб.
Дійшло до того, що Баварія вже готова запропонувати юнаку нову угоду до 2031 року, але із зарплатнею в 5-7 млн євро на рік, хоча попередня ще не набула чинності.
У цьому сезоні на рахунку німця шість голів та два асисти за 22 матчі (1010 хвилин).