Німеччина

Шалено талановитого гравця намагатимуться тримати якнайдовше.

Німецький атакувальний півзахисник Леннарт Карл цього сезону долучився до основного складу мюнхенської Баварії й на тлі травми Джамала Мусіали став відмінною заміною для партнера.

17-річний юнак продовжує дивувати своїми виступами, а тим часом наближається момент його повноліття та відповідно отримання "дорослого" контракту з клубом.

Угода буде чинною до 2029 року й гравець отримуватиме 1-2 млн євро на рік, залежно від бонусів.

Однак нещодавно Карл висловив сподівання "колись грати в мадридському Реалі", і ці слова неабияк сполохали його нинішній клуб.

Дійшло до того, що Баварія вже готова запропонувати юнаку нову угоду до 2031 року, але із зарплатнею в 5-7 млн євро на рік, хоча попередня ще не набула чинності.

У цьому сезоні на рахунку німця шість голів та два асисти за 22 матчі (1010 хвилин).