Німеччина

Бельгієць спокійно відреагував.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував слова гравця команди Леннарта Карля про бажання грати у мадридському Реалі.

«Я намагаюся дивитися на це збоку. Я дивлюся на загальну картину та контекст — що робить 17-річний Леннарт Карль щодня: він добре та старанно працює на команду в обороні, він викладається щодня на тренуваннях, іграх та зборах.

Можливо, він припустився невеликої комунікаційної помилки, але загалом у 17 років він, як і раніше, зосереджений на правильних речах. У нього був справді хороший тренувальний тиждень. Він так багато зробив, щоб заслужити свій ігровий час.

Я намагався бути єдиним, хто не розмовляє з ним про це. Його товариші по команді трохи жартували з нього з цього приводу — це було весело. Якщо він погано тренується, то має проблеми зі мною. Якщо він не викладається на 100%, то має проблеми зі мною. Але він вчинив навпаки: тренувався та грав дуже добре, дуже багато працював. Він вибачився. І мене це все влаштовує», — сказав Компані.