Дві червоні картки отримали гравці "ротен".

Почесний президент мюнхенської Баварії Улі Генесс розкритикував роботу арбітрів у вчорашньому матчі проти леверкузенського Баєра (1:1).

"Це найгірша робота суддівської бригади, яку я коли-небудь бачив у матчах Бундесліги. Абсурдні рішення. Від мене рідко почуєш слова про роботу арбітрів, але цього разу я не мовчатиму", – сказав Генесс.

Зазначимо, що Баварія догравала матч із Баєром вдев’ятьох – Ніколас Джексон і Луїс Діас отримали червоні картки. Крім того, голи Йонатана Та та Гаррі Кейна були скасовані через гру рукою.

Головним арбітром зустрічі був Крістіан Дінгерт.