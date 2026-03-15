Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 14 березня 2026 року.

Леверкузенський Баєр у матчі 26 туру німецької Бундесліги зміг відібрати очки у мюнхенської Баварії (1:1).

Команда Каспера Юльманна відкрила рахунок вже на шостій хвилині зусиллями Алейша Гарсії, а потім наприкінці першого тайму гості залишилися у меншості після вилучення Ніколаса Джексона, який отримав пряму червону картку.

Незважаючи на це, в середині другого тайму підопічні Венсана Компані зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Луїса Діаса, який не зміг дограти матч після другого попередження від арбітра на 84 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Баварія у рамках 26-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баєр Леверкузен — Баварія 1:1

Голи: Гарсія, 6 - Діас, 69.

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Тап, Андріх, Кванса — Калбрет (Гофманн, 79), Фернандес, Гарсія (Паласіос, 78), Поку (Телла, 87) — Тер'є (Маза, 46), Тілльман — Шик (Кофане, 61).

Баварія: Ульрайх — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер (Бішоф, 89) — Кімміх, Павлович (Кейн, 61) — Олісе (Мін Дже, 89), Карл (Горецка, 61), Діас — Джексон.

Попередження: Фернандес, Та, Андріх, Тапсоба — Діас, Ульрайх.

Вилучення: Джексон, 41, Діас, 84.