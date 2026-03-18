Лондонські клуби планують підписати 23-річного форварда Гоффенгайма.

Боротьба за одного з найяскравіших атакувальних талантів Європи стрімко набирає обертів. За інформацією видання BILD, лондонські Тоттенгем та Челсі готуються до битви за підписання форварда німецького Гоффенгайма Фісніка Асллані під час майбутнього літнього трансферного вікна.

23-річний нападник проводить неймовірний сезон у Бундеслізі, лише за кілька місяців перетворившись із гравця ротації на справжню зірку чемпіонату. В його активі 8 голів та 5 результативних передач у 25 матчах, що робить його другим найкращим бомбардиром свого клубу. Асллані вирізняється агресивною грою в атаці, високим пресингом та чудовою технікою — профілем, який ідеально підходить для інтенсивного футболу англійської Прем'єр-ліги.

Проте переїзд до Лондона не є гарантованим, адже за прогресом нападника також уважно стежить мюнхенська Баварія. І хоча конкретних пропозицій поки не надходило, трансферна вартість гравця стрімко зростає.

Шлях Асллані до цього успіху не був легким. У сезоні 2021/22 він переніс важку травму коліна, яка ледь не перекреслила його професійну кар'єру. Подолавши сумніви та складну реабілітацію, гравець зумів вийти на топ-рівень. Також форвард нещодавно ухвалив важливе життєве рішення.

Народжений у Берліні в родині косоварів, він представляв Німеччину на юнацьких рівнях, але у підсумку обрав національну збірну Косова.

"Моє серце підказало мені, що Косово — це правильний вибір. Я дуже прив'язаний до своєї батьківщини", — розповів гравець.

Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2029 року. Transfermarkt оцінює нападника в 30 млн євро.