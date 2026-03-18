Мюнхенці активували опцію зворотного викупу Ноеля Асеко з Ганновера.

Мюнхенська Баварія скористалася своїм правом повернути півзахисника Ноеля Асеко після його надзвичайно успішного періоду в складі Ганновера. За інформацією Sky, клуб із Нижньої Саксонії намагався активувати свою опцію викупу гравця за 1 мільйон євро, однак мюнхенці мали пріоритетне право на зворотний трансфер за 2,5 мільйони євро, яким і вирішили скористатися.

Після переходу до Ганновера на правах оренди в лютому минулого року вихованець академії Баварії продемонстрував вражаючий прогрес. Під керівництвом тренера Крістіана Тітца він став безперечним гравцем основи, зігравши у 25 з 26 можливих матчів поточного сезону Другої Бундесліги. На рахунку півзахисника 3 голи та 5 результативних передач, що зробило його одним із головних відкриттів дивізіону.

Головний тренер Баварії Венсан Компані планує особисто оцінити молодого таланта під час майбутніх передсезонних зборів. Тренерському штабу дуже імпонує тактична дисципліна та технічна надійність гравця. Спортивний директор клубу Крістоф Фройнд також високо оцінив виступи юнака, відзначивши його спортивну агресивність та стрімкий розвиток.

Проте довгострокове майбутнє Ноеля на «Альянц Арені» досі не визначене. Очікується, що влітку Баварію чекає серйозна перебудова середньої лінії. З одного боку, ймовірний відхід Леона Горецки може звільнити місце для Асеко в основному складі. З іншого боку, якщо мюнхенці підпишуть нових зіркових гравців або отримають щедру фінансову пропозицію щодо Ноеля, клуб може одразу продати його, отримавши солідний прибуток.

Сам футболіст наразі зберігає спокій і повністю зосереджений на виступах за Ганновер, який бореться за вихід до Бундесліги (команда відстає від зони підвищення в класі лише на 3 очки). За словами Асеко, він розглядає всі можливі варіанти продовження кар'єри і не виключає, що може залишитися у Другій Бундеслізі заради стабільної ігрової практики.