Німеччина

Атакувальний півзахисник Баварії Серж Гнабрі надовго вибув із ладу через серйозне ушкодження. 30-річний футболіст пропустить понад три місяці через розрив м'яза — його участь у майбутньому чемпіонаті світу-2026 виключена.

"Серж спокійний, але, звісно, розчарований. Коли тобі 30–31 рік, швидше за все, попереду в тебе лише один чемпіонат світу. Я не знаю, скільки ще гратиме Гнабрі, але цілком можливо, що це була його остання можливість виступити на мундіалі.

Ось що драматично", — наводить Bayern & Germany слова Макса Еберля, спортивного директора мюнхенського клубу.

Серж Гнабрі відзначився 26 голами та 11 результативними передачами у 59 матчах за збірну Німеччини. Дебют гравця в національній команді відбувся ще у 2016 році.

Для Баварії в сезоні-2025/26 ця втрата є особливо болючою на тлі вирішальних матчів у Кубку Німеччини та півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.