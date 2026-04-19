Серйозна втрата для німецького клубу та національної команди.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі не зможе допомогти своїй команді до кінця нинішнього сезону, а також пропустить майбутній чемпіонат світу. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Після медичного обстеження у 30-річного німця виявили розрив м'яза стегна, через що він вибув на три місяці.

Таким чином, Серж пропустить не лише кінцівку сезону, а й майбутній мундіаль, про що вже кажуть представники національної команди.

Цього сезону Гнабрі провів 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав 11 гольових передач.

Зазначимо, що це серйозна втрата і для Баварії, яка націлена на требл у нинішньому сезоні – німецька команда лідирує у Бундеслізі, а також вийшла у півфінали Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини.