Німеччина

Досвідчений боснійський нападник повернувся до Німеччини, підписавши контракт із лідером другої Бундесліги.

Боснійський форвард Едін Джеко став гравцем Шальке. Про перехід 39-річного футболіста повідомив офіційний сайт клубу.

Директор "кобальтових" Юрі Мюлдер прокоментував підписання зіркового ветерана:

"Ми придбали нападника, який протягом усієї кар'єри виступав на найвищому рівні. Крім досвіду лідера, наша команда отримає вигоду від його здібностей центрального нападника та бомбардира".

Джеко підписав угоду до кінця поточного сезону та виступатиме під 10-м номером. До переїзду в Гельзенкірхен він захищав кольори Фіорентини, за яку в цьому сезоні забив 2 голи у 18 матчах.

Нагадаємо, Едін уже має успішний досвід у Німеччині, де він ставав чемпіоном у складі Вольфсбурга. Також форвард відомий виступами за Манчестер Сіті, Рому та Інтер.

Раніше Фіорентина орендувала вінгера Лідса.