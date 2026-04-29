Ліга чемпіонів

Медичне обстеження підтвердило серйозну травму правого захисника парижан, отриману наприкінці надрезультативного першого півфіналу Ліги чемпіонів.

За інформацією спортивного видання RMC Sport, ключовий правий захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі не зможе допомогти своїй команді у вирішальному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, який відбудеться наступної середи в Німеччині.

У вівторок увечері під час першого півфінального поєдинку, що завершився феєричною перемогою парижан із рахунком 5:4, 27-річний марокканець отримав болісне пошкодження.

На 89-й хвилині матчу, після зіткнення з гравцем мюнхенців Конрадом Лаймером, Хакімі впав на газон стадіону Парк де Пренс, схопившись за задню поверхню правого стегна. Це одразу викликало серйозні побоювання щодо м'язової травми.

Оскільки головний тренер ПСЖ Луїс Енріке на той момент вже використав усі ліміти замін, травмований гравець був змушений залишитися на полі до фінального свистка, перейшовши грати в атаку, щоб мінімізувати навантаження на ногу.

Спочатку залишалася надія, що проблема обмежується сильними судомами, проте медичні тести розвіяли ці сподівання. У середу Хакімі пройшов первинний ранковий огляд, а згодом — додаткові поглиблені тести вдень. Результати обстеження виявилися невтішними: у гравця діагностовано розрив підколінного сухожилля.

Через цю травму захисник гарантовано пропустить візит до Мюнхена наступного тижня. Однак медики дають втішні прогнози щодо загального терміну відновлення: очікується, що якщо паризький клуб зможе пробитися до фіналу Ліги чемпіонів, Хакімі встигне повернутися на поле.

Крім того, повідомляється, що ця травма жодним чином не ставить під загрозу його участь у майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року у складі національної збірної Марокко.

Відсутність гравця основи створює для Луїса Енріке кадрову дилему перед важливим виїздом до Німеччини. Найбільш імовірним варіантом заміни вважається вихід на поле молодого універсала Воррена Заїра-Емері, який вже кілька разів доводив свою надійність і ефективність на позиції правого оборонця.