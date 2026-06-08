Німеччина

Данський хавбек опублікував радісні новини про своє здоров'я.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен прокоментував свій стан здоров'я після того, як впав на газон у товариському матчі проти України (2:1), який через цей інцидент було завершено достроково.

"Я хочу повідомити всім, що в мене все добре, і я вдома з родиною. Як ви, мабуть, можете собі уявити, удар струмом від мого імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) мав значний вплив як на мене, так і на мою родину, але я хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, що сталася у 2021 році. Я почуваюся добре, і моє одужання вже розпочалося.

Окрім вдячності за підтримку та допомогу всім гравцям та медичній команді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які піклувалися про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду мій ІКД зробив саме те, для чого був розроблений: захистив мене, коли мені це було потрібно.

Наразі я зосереджений на одужанні, проведенні часу з родиною, поїздках у відпустку та грі у футбол з дітьми", — написав Еріксен у своєму Instagram.

Додамо, що у червні 2021 року Еріксен пережив зупинку серця у матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1). Після цього він відновився і зараз продовжує кар'єру, виступаючи за Вольфсбург.