Боснійський ветеран врятував свою збірну в драматичному матчі проти Уельсу і тепер готується до вирішальної битви з Італією за путівку на Мундіаль.

Едін Джеко став головним героєм півфінального матчу плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу. Завдяки його пізньому голу збірна Боснії та Герцеговини змогла зрівняти рахунок проти Уельсу, а згодом вирвати перемогу в серії післяматчевих пенальті.

Наступного вівторка на боснійців чекає фінальний іспит — битва за путівку на турнір проти збірної Італії. Під час гри з валлійцями 40-річний нападник вкотре довів, що зберігає справжню жагу до перемог. У певний момент матчу він навіть вступив у жорстку емоційну перепалку з головним тренером збірної Уельсу та своїм колишнім партнером по Манчестер Сіті Крейгом Белламі.

Ця перемога наблизила Джеко до елітного клубу. Якщо Боснія пройде Італію, Едін стане одним із небагатьох польових гравців віком понад 40 років в історії чемпіонатів світу. Наразі єдиним футболістом, якому це вдавалося, залишається камерунець Роджер Мілла, який грав на ЧС-1994 у віці 42 років і 35 днів (до слова, тоді він ще й відзначився голом у ворота Росії).

Хоча гра польових гравців такого віку на Мундіалях — величезна рідкість, серед воротарів подібне досягнення підкорилося шістьом.

Цікаво, що на майбутньому турнірі Джеко може опинитися в зірковій компанії інших ветеранів. Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич готується вивести свою команду з капітанською пов'язкою, а 41-річний Кріштіану Роналду зіграє на своєму шостому чемпіонаті світу. Проте, на відміну від них, для Джеко це може стати першою участю у світовій першості за останні 12 років.

Джеко є ключовим гравцем своєї країни з моменту дебюту у 2007 році (73 голи у 147 матчах) і продовжує забивати щороку протягом останніх двох десятиліть. Минулого літа він повернувся до італійської Серії А, підписавши контракт із Фіорентиною. Тоді боснієць відкидав припущення про те, що старіє:

"Вік не має значення, мене ще рано списувати. За всім цим стоїть робота, яку має виконати гравець мого віку — навіть більше, ніж інші. Я почуваюся добре".

Однак в Італії справи пішли не за планом: нападник не зміг відзначитися в 11 матчах і втратив місце в основі. Проте січневий перехід до Шальке у Другу Бундеслігу додав йому нових сил. Форвард забив 6 голів у 8 матчах за німецьку команду, набравши оптимальну форму якраз напередодні вирішальних ігор збірної.

Нещодавно, розмірковуючи про своє майбутнє, Джеко зазначив: "Влітку я прислухатимуся до свого тіла, але зараз я все ще почуваюся дуже добре і забиваю голи".

Очевидно одне: якщо він допоможе Боснії та Герцеговині кваліфікуватися на Чемпіонат світу, серйозна розмова з власним тілом про завершення кар'єри точно буде відкладена.