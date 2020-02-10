Италия

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен — о матче против Милана.

Интер совершил феерический камбэк в матче с Миланом.

"Первый тайм был ужасным, но это был очень особенный камбэк. Я покидал стадион с огромной улыбкой на лице. Болельщики подготовили огромную хореографию на всю трибуну. В АПЛ такой атмосферы нет, отчасти потому, что это запрещено".

"Вы чувствуете, как фанаты подгоняют вас с момента прибытия в автобус. Ты чувствуешь страсть и понимаешь, как важен этот матч".

О несостоявшемся голе

"Сначала я думал о том, чтобы выполнить одну из процедур штрафных, которую мы отрабатывали на тренировках, однако я увидел, что Милан глубоко защищался, и у нас практически не было шанса забить с подачи".

"Я посмотрел на Брозовича, и он сказал мне пробить со штрафного. Я ударил хорошо, но не достаточно хорошо, чтобы мяч влетел в ворота. Учитывая то, как завершился матч, эта перекладина не кошмарный, а удовлетворяющий момент".

"Если бы я реализовал этот штрафной, то это была бы вишенка на торте", — приводит слова Кристиана Эриксена Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер – Милан.

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