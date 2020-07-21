Италия

Главный тренер туринцев прокомментировал матч против Лацио.

Ювентус обыграл Лацио в трудном поединке со счетом 2:1 в 34 туре чемпионата Италии. Однако Маурицио Сарри не торопится праздновать чемпионство.

"Как я всегда говорил, рассуждать о возможности выиграть титул — это как шанс забить гол. В этом нет смысла, если цель не достигнута. Нам нужно набрать еще четыре очка, сложно играть каждые три дня, поэтому мы должны сосредоточиться.

Игра Роналду? Когда Криштиану слышит запах крови… Он выдающийся игрок, ему удается очень быстро восстанавливаться. Речь идет не только о физическом, но и о психологическом состоянии. Это игрок мирового уровня в ногах и в голове. Когда он ставит перед собой цель, то его трудно остановить", — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Лацио.