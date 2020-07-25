Главный тренер Милана прокомментировал матч против Аталанты.
Стефано Пьоли, фото getty images
25 июля 2020, 08:58
Милан сыграл вничью с Аталантой в поединке чемпионата Италии. Стефано Пьоли остался доволен своими подопечными и ждет хорошего окончания сезона.
"У команды все хорошо, и все доступны. Самое замечательное в том, что мы старались победить до конца, это самое главное.
Мы должны делать качественную работу, мы Милан, и мы должны продолжать развиваться. Давайте подумаем о двух оставшихся играх, и тогда мы сможем отдохнуть.
Мы должны хорошо закончить сезон. У нас было много напряженных матчей, я могу только поздравить мою команду", — приводит слова Пьоли Sky Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Аталанта.