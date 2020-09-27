Италия

Менеджер раскритиковал руководство турниров.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что при организации турниров не учитывают фактор усталости игроков.

"Реальность такова, какова она есть. Это не только для Манчестер Сити, это касается всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все — Премьер-лига, УЕФА — им важно отстоять свой бизнес".

"У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если не будем говорить об этом", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее сообщалось, что Сити уже из-за травмы потерял форварда — на месяц выпал из игры Габриэль Жезус.