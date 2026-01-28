Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Основний етап Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26 виходить на фінішну пряму. Сьогодні, 28 січня, відбудуться поєдинки заключного восьмого туру, які остаточно визначать долю путівок до 1/8 фіналу та раунду плей-оф.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував два прогнози на вирішальні матчі вечора.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед та Бенфіка — Реал Мадрид.

ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед

Ставка: перемога ПСЖ з коефіцієнтом 1.7

Парижани підходять до останнього туру на 6 місці, маючи в активі 13 очок. Команда демонструє феноменальну результативність, забивши 20 голів у 7 матчах — це один із найкращих показників у турнірі. Попри певну нестабільність у захисті (10 пропущених м'ячів), атака ПСЖ на домашній арені зазвичай працює безвідмовно.

Ньюкасл Юнайтед є прямим конкурентом французів, займаючи 7 сходинку з тими ж 13 балами. "Сороки" мають ідентичну різницю забитих та пропущених (+10), але забили менше — 16 м'ячів. Оскільки обидва клуби ведуть боротьбу за пряме потрапляння до вісімки найкращих, досвід та фактор рідних стін мають стати вирішальними для паризького гранда.

Бенфіка — Реал Мадрид

Ставка: перемога Реал Мадрид з коефіцієнтом 1.9

Реал Мадрид посідає 3 місце в загальній таблиці, набравши 15 очок у 7 зустрічах. Мадридці традиційно впевнено почуваються на фініші групових етапів і прагнуть піднятися якомога вище, щоб отримати кращий посів. Різниця м'ячів 19:8 підкреслює потужність команди Альваро Арбелоа в атаці.

Бенфіка проводить цей розіграш вкрай невдало, займаючи лише 29 позицію. У лісабонців усього 6 очок та негативна різниця голів (6:10). Останні результати команди свідчать про глибоку кризу, тому вистояти проти одного з головних фаворитів турніру португальцям буде надзвичайно складно.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ