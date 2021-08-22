Италия

Football.ua представляет анонс матча 1-го тура Серии А.

В рамках первого тура итальянской Серии А Рома в домашних стенах сыграет против Фиорентины.

Рома — Фиорентина

Воскресенье, 22 августа, 21:45. Стадион Олимпийский, Рим. Лука Пайретто – главный арбитр встречи.

Фанаты Серии А ликуют, ведь чемпионат стартовал. Встречи между Ромой и Фиорентиной всегда очень интересны, ведь обе команды играют в бескомпромиссный футбол, особенно в личных встречах.

Рома, которую летом возглавил "особенны" тренер Жозе Моуриньо, провела достаточно много товарищеских матчей. И в девяти из них уступили лишь однажды — Бетису со счетом 5:2. Да и в официальных играх команда добыла одну победу — 1:2 в выездной игре квалификации Лиги Конференций против турецкого Трабзонспора.

Для Моуриньо матч против Фиорентины будет показательным. Во-первых, португальский наставник посмотрит на тех футболистов, которых он выбрал для основы. А во-вторых, Жозе прочувствует атмосферу итальянского футбола. Она очень специфическая. Для того чтобы привыкнуть может потребоваться не один матч. Вопреки всему Рома — явный фаворит, только вот сможет ли она доказать это на поле?

"Волки" потеряли нескольких игроков в летнее трансферное окно, но и усилились также на славу. Были подписаны Абрахам, Шомуродов, Винья и Патрисиу.

Фиорентина тоже не сидела без дела и сыграла в четырех спаррингах в межсезонье. Все они дались "фиалкам" очень просто ведь команды не считая Эспаньола были намного ниже уровнем. 21 гол забит и 1 пропущен — впечатляет.

Что касается трансферной кампании, то кроме нескольких игроков вернувшихся из аренды в полку не прибыло. Но это не главное. Главное, что Фиорентина не потеряла своих лидеров — Влаховича и Миленковича, которые помогут команде в предстоящем непростом сезоне. По Флоренции давно не гулял запах еврокубков, и вернуть его — задача на сезон.

В противостоянии с Ромой "фиалки" — аутсайдеры, но безвольного поражения, уверены, не будет.

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