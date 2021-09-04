Италия

Немецкий голкипер может перебраться в Серию А.

Голкипер Интера Самир Ханданович с каждым годом не молодеет, а потому клуб рассматривает возможные варианты замены.

Как сообщает издание Tuttosport, "нерадзурри" обратили внимание на немецкого вратаря Арсенала Бернда Лено.

29-летний футболист в прошлом сезоне провел 49 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 48 голов и 16 раз сыграл на ноль.

Напомним, что сам немецкий вратарь также заявлял, что готов рассмотреть вариант с уходом из Арсенала.