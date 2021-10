Наполи на своем официальном сайте провел презентацию лимитированной версии нового комплекта формы, выпущенного специально к празднику Хэллоуин, который состоится 31 октября.

Футболка выполнена в темных цветах с узором паутины. Технический спонсор Наполи — известная итальянская компания Giorgio Armani, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров.

Our Halloween kit is here! 🎃



👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE 👻



🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/FEDBPdWBTK

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/75l2xBUrPv