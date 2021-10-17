Итальянский клуб выпустил лимитированный комплект футбольной формы.
Лимитированная форма Наполи к Хэллоуину-2021
17 октября 2021, 15:06
Наполи на своем официальном сайте провел презентацию лимитированной версии нового комплекта формы, выпущенного специально к празднику Хэллоуин, который состоится 31 октября.
Футболка выполнена в темных цветах с узором паутины. Технический спонсор Наполи — известная итальянская компания Giorgio Armani, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров.
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