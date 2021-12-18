Италия

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта на своем поле примет Рому.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния "оробичи". Так, на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини предлагается коэффициент 1,71, в то время как потенциальный успех Ромы оценивается показателем 4,60.

Ничейный исход оценивается специалистами коэффициентом 4,20.

Любители рискованных ставок могут попытать удачу предугадав количество забитых в матче мячей. Так, на тотал меньше 2 предлагается коэффициент 4,00.

Матч Аталанта — Рома состоится в субботу, 18 декабря в 16:00.