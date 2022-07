Чемпіон Італії Мілан проводив опитування серед вболівальників на звання автору найкращого голу команди в минулій кампанії.

Так, автором найліпшого забитого м'яча став Тео Ернандес, який після видатного сольного проходу поразив ворота Аталанти в рамках 37-го туру Серії А.

⚽ Goal of the season: Winner ⚽



There was only ever going to be one winner: congratulations, @TheoHernandez! 👏



Il coast-to-coast di Theo è il gol più bello della nostra stagione 👏 @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/YnBt02SvX6