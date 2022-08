Аталанта у своєму офіційному твіттері опублікувала заявку на матч другого туру італійської Серії А проти Мілана.

У списку гравців команди Джан-П'єро Гасперіні є український півзахисник Руслан Маліновський.

📋 I nostri convocati per la prima al #GewissStadium!



🫡 Here's your squad list for #AtalantaMilan!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵