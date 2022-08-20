Аталанта у своєму офіційному твіттері опублікувала заявку на матч другого туру італійської Серії А проти Мілана.

У списку гравців команди Джан-П'єро Гасперіні є український півзахисник Руслан Маліновський.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може залишити італійський клуб через конфлікт із головним тренером. У його послугах зацікавлені Тоттенгем та Марсель.

Нагадаємо, матч Аталанта — Мілан відбудеться завтра, 21 серпня, о 21:45 за київським часом.