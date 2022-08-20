Незважаючи на всі чутки у ЗМІ про трансфер, українець поки що залишається гравцем Аталанти.
Руслан Маліновський, Getty Images
20 серпня 2022, 22:17
Аталанта у своєму офіційному твіттері опублікувала заявку на матч другого туру італійської Серії А проти Мілана.
У списку гравців команди Джан-П'єро Гасперіні є український півзахисник Руслан Маліновський.
Раніше повідомлялося, що Маліновський може залишити італійський клуб через конфлікт із головним тренером. У його послугах зацікавлені Тоттенгем та Марсель.
Нагадаємо, матч Аталанта — Мілан відбудеться завтра, 21 серпня, о 21:45 за київським часом.