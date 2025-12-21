Італія

У продовженні 16 туру Серії А.

Кальярі вдома зумів переломити хід гри проти Пізи, але пропустив на заключних хвилинах — 2:2.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Підопічні Джилардіно заробили право на виконання пенальті, який упевнено реалізував Маттео Трамоні. Господарі зрівняли рахунок у середині другого тайму: Фолоруншо у стрибку головою замкнув подачу Дзаппи.

За кілька хвилин сардинці вже вийшли вперед — Киличсой ефектно розібрався із захисниками та пробив без шансів для голкіпера. Це став перший гол турка у футболці Кальярі.

Втримати перемогу острів’яни не змогли. На останній хвилині основного часу Піза відновила паритет: Леріс пройшов правим флангом і прострілив на одинадцятиметрову позначку, де досвідчений Стефано Морео, який вийшов на заміну, в один дотик відправив м’яч у сітку.

У підсумку обидві команди втратили шанс покращити своє турнірне становище в боротьбі за виживання. Кальярі посідає 15-ту сходинку, Піза — 19-ту.

Кальярі — Піза 2:2

Голи: Фолоруншо, 59, Киличсой, 71 - Трамоні, 44 (пен), Морео, 89

Кальярі: Капріле — Палестра, Міна, Родрігес, Оберт (Ідріссі, 46) — Фолоруншо (Маццітеллі, 63), Дейола, Адопо (Дзаппа, 55) — Гаетано (Кавуоті, 83) — Еспозіто, Киличсой (Борреллі, 82)

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Бонфанті (Калабрезі, 74) — Туре (Леріс, 82), Піччініні (Морео, 74), Гейгольт (Вурал, 73), Ебішер, Ангорі — Мейстер, Трамоні (Лорран, 82)

Попередження: Адопо, Міна, Еспозіто — Бонфанті, Калабрезі