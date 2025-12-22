Клуб хоче заробити кошти на історичній події.
Лео Мессі, Getty Images
22 грудня 2025, 11:13
Після першої в історії клубу перемоги у Кубку МЛС Інтер Маямі розпочав продаж сувенірних фрагментів газону свого домашнього стадіону Chase Stadium, повідомляє Marca.
"Фінальний матч відбувся 6 грудня, у якому ми перемогли Ванкувер з рахунком 3:1. Тепер уболівальники мають можливість придбати частинку цієї історії", — зазначається у повідомленні клубу.
Вартість фрагментів газону залежить від розміру та формату упаковки і коливається від 50 до 725 доларів США.
З початком нового сезону Інтер Маямі планує переїзд на нову арену — Miami Freedom Park.