Італія

Головний тренер неаполітанців вимагає від підопічних максимального голоду до перемог.

В Ер-Ріяді все готово до вирішального матчу за Суперкубок Італії. Наставник Наполі Антоніо Конте на передматчевій пресконференції продемонстрував максимальну зосередженість, нагадавши своїм гравцям, що в історії залишаються лише імена тріумфаторів.

Конте чітко дав зрозуміти: вихід у фінал — це лише проміжний етап. Для нього та його команди існує лише одна мета — трофей. Тренер особливо наголосив на ментальному аспекті протистояння з Болоньєю. Фінали — це чудово, але ми пам’ятаємо лише переможців.

"Якщо Болонья завтра виявиться голоднішою за нас, це означатиме, що ми зробили щось не так, і це буде виключно наша вина. Вони можуть виграти кубок, лише якщо доведуть, що сильніші за нас на полі", — заявив Антоніно.

Для Наполі цей матч має особливий підтекст. Саме Болонья створила неаполітанцям найбільше проблем в останніх зустрічах, спровокувавши внутрішню кризу в листопаді.

Попри налаштованість на боротьбу, Конте знайшов теплі слова для свого колеги — Вінченцо Італьяно. Обидва тренери пройшли складний шлях з нижчих дивізіонів до вершин італійського футболу.

"Я можу лише високо оцінити Італьяно. Він пройшов свій шлях кар’єрними сходами, як і я. Ним рухає велика пристрасть і він завжди голодний до вдосконалення. Він виконує справді чудову роботу", — зазначив наставник.

Наполі прибув до Ер-Ріяда у статусі чинного чемпіона Італії, проте Конте нагадує, що цей сезон є надзвичайно складним через кадровий дефіцит. Попри це, команда продовжує боротьбу на всіх фронтах: у лізі вони перебувають серед лідерів, а завтра мають шанс повернути Суперкубок до Неаполя.

Фінальний матч за Суперкубок Італії між Наполі та Болоньєю відбудеться у понеділок, 22 грудня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.