Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Ювентуса (1:2).

"В атаці ми припустилися забагато помилок у передачах, в іншому ж у нас були всі необхідні умови для створення більшої кількості гольових моментів. Наприкінці матчу ми мали більше енергії, але нам знову не вистачало точності. Ми це знаємо, але я також хотів би особливо відзначити гру багатьох гравців, які не були основними, в протистоянні з дуже сильною командою Ювентуса.

Ідучи з сьогоднішнього вечора, Рома має бути сповнена надії, тому що у нас закладено міцний фундамент для створення чудової команди. Я переконаний, що ми можемо досягти успіху.

Нам протистояли Їлдиз та Консейсан, гравці, які вміють обігравати суперників та виходити на вільний простір. На жаль, ми пропустили гол у кінці першого тайму, але до цього моменту ми практично нічого не дозволяли супернику. Після того, як ми опинилися в ролі наздоганяючих, у Ювентуса з'явилося більше простору для гри, але загалом це була хороша гра, особливо від таких гравців, як Ренш та Жулковські, які до цього не так багато грали. З таким фундаментом ми можемо досягти успіху.

Фергюсон, як і раніше, мене не переконує, зокрема й у другому таймі сьогоднішнього матчу. Справа не тільки в його техніці, він і кілька інших новачків ще не до кінця перейнялися духом цієї команди. У нас дуже сильна команда, Дібала та Суле сьогодні не отримували достатньої підтримки, але їхня технічна майстерність набагато перевершує інших. Я б, безперечно, знову зробив той самий вибір.

Так, це правда, ми програли багато зустрічей із лідерами, але ми обіграли Комо, Болонью, Лаціо — усі команди, які знаходяться за нами. Якщо ви програєте три чи чотири такі матчі, то, очевидно, вам чогось не вистачає порівняно з цими клубами. Однак за нами стоїть сильний клуб, у нас міцний фундамент, і ми в жодній із цих ігор не поступалися грою. Ми розпочали цей процес лише кілька місяців тому, тому нам потрібно зосередитися на побудові прекрасного майбутнього для Роми, спираючись на її сьогодення", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

