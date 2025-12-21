Італія

Шотландський півзахисник продовжує змушувати керівництво Манчестер Юнайтед шкодувати про його продаж.

29-річного футболіста офіційно визнали найкращим гравцем Серії А за підсумками 2025 року.

Ця нагорода стала логічним завершенням його феноменальної трансформації під керівництвом Антоніо Конте. Партнер Мактомінея по Наполі Сем Бейкема в інтерв'ю висловив захоплення фізичними та ігровими якостями шотландця. За його словами, вплив Скотта на гру команди неможливо переоцінити.

"Скотт неймовірно сильний. Його фізична міць у поєднанні з технікою та вмінням опинятися в потрібний момент у штрафному майданчику роблять його найкращим гравцем Серії А прямо зараз. Він приніс у нашу команду менталітет переможця", — зазначив Бейкема.

Перехід Мактомінея до Неаполя влітку 2024 року багато хто сприймав скептично, проте шотландець миттєво став ключовим елементом системи Конте. Статистика та стабільність гравця дозволили йому не лише виграти титул MVP сезону, а й потрапити до розширених списків претендентів на Золотий м'яч.

Здобувши звання гравця року в Італії, Мактоміней став першим шотландцем в історії, якому підкорилася ця вершина. Його голи у вирішальних матчах, зокрема у нещодавньому протистоянні з Інтером, закріпили за ним статус лідера Наполі, який крокує до захисту чемпіонського титулу.