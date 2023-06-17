Італія

Гравець хоче змінити клуби.

Крістіан Тотті, син легенди Роми Франческо, може залишити клуб найближчими місяцями і приєднатися до Фрозіноне.

Відомо, що старший Тотті провів усю свою 24-річну ігрову кар’єру з Джаллороссі з 1993 по 2017 рік, ставши легендарною фігурою в італійській столиці. Він провів 785 матчів за клуб до виходу на пенсію, а це означає, що не стало несподіванкою, коли його син приєднався до молодіжної системи Роми.

17-річний Тотті розвивався в молодіжних командах Роми, але не зміг знайти постійний час для команди до 18 років, зігравши лише 15 хвилин у двох матчах за команду цього сезону.

La Gazzetta dello Sport через GOAL Italia припускає, що Тотті може залишити молодіжну систему Роми, щоб приєднатися до Фрозіноне, який хоче прийняти підлітка у свій клуб.

Вже розпочато перемовини з оточенням Тотті та його батьком Франческо, щоб обговорити проект у клубі та його шанси з командою Прімавери.

Контракт 17-річного футболіста завершується з Ромою в 2025 році, тому тривають перемовини, щоб знайти правильну формулу його відходу.