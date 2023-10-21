Італія

Інтер налаштований серйозно.

Генеральний директор міланського Інтера Беппе Маротта вірить в те, що цього сезону "неррадзуррі" стануть чемпіонами Італії та дійдуть до фіналу Ліги чемпіонів. Про це йдеться у інтерв'ю італійського функціонера для La Gazzetta dello Sport.

"Я кажу "ні" зайвій розсудливості та скромності. Якщо ти в Інтері, ти маєш бути амбітним, планка має бути високою. Треба у це вірити. Інша річ – говорити "ми найкращі". Це було б самовпевненістю.

Інтер має взяти Скудетто, тому що ми відчуваємо себе сильними та високо цінуємо себе, що є результатом наших досягнень у Європі минулого сезону. І ми знаємо, як сильно вболівальники переживають за Скудетто, яке принесе нам другу зірку.

Так, я вірю, що ми можемо знову бути у фіналі Ліги чемпіонів. Тому що на відміну від скудетто, де завжди перемагає найсильніший, Ліга чемпіонів – це щось подібне до велогонки Мілан – Сан-Ремо. Сприятливі обставини мають величезне значення", — сказав Маротта.

Раніше, генеральний директор Інтера оцінив вплив Лаутаро Мартінеса на міланський клуб.